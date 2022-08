L'achèvement de la première phase des travaux du parc de Forest prévue pour fin 2022

La troisième et dernière phase a débuté en juin et concerne l'aménagement du parc en lui-même. Elle a commencé avec la création d'un bassin de récolte d'eau de pluie, dans la partie basse du parc, à côté de la place de Rochefort. "Ultérieurement, un bassin d'orage sera aussi installé plus haut. Il est également prévu d'élaguer, de replanter et de recréer des zones de pelouse", a expliqué la porte-parole de Beliris.