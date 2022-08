Deux vols de vélo résolus grâce à Veloflic : la police donne un rendez-vous aux revendeurs

"Ces derniers jours, la Recherche Locale - section Vols - de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a résolu deux vols de vélo de manière similaire," annonce la zone de police.

Dans les deux dossiers, le vélo volé a été repéré sur un site web de seconde main sur les réseaux sociaux. À chaque fois, un rendez-vous a été pris avec le vendeur. Les inspecteurs de Véloflic, se faisant passer pour des acheteurs, n'avaient plus qu'à le cueillir. Deux suspects ont été arrêtés avec cette technique. Ils ont relaxé après audition, en attendant la poursuite de l’enquête.

Les deux vélos volés ont pu être récupérés et ont été restitués à leurs propriétaires.

La zone de police rappelle qu'elle publie régulièrement sur sa page facebook "Veloflic PolBru" des posts des vélos volés ou retrouvés dans tours la région. Elle invite les victimes de vol à porter plainte et à suivre régulièrement cette page. En 2021 la zone Bruxelles Capitale Ixelles recevait entre 4 et 5 déclarations de vol de vélo par jour. Elle estimait qu'il y en avait plutôt en réalité entre 10 et 15. L'an passé, 33 vélos volés avaient pu être rendus à leurs propriétaires