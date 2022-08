L’Arau critique le maintien de la rue Belliard à quatre bandes : "la voiture reste au centre du projet"

On vous en parlait ce lundi. Une demande de permis a été introduite pour pérenniser la rue Belliard à quatre bandes. En 2019, une bande avait été retirée de l’emblématique rue de transit pour créer de part et d’autre des pistes cyclables séparées par des blocs de béton. Cette demande reporte de facto le projet d’une rue Belliard à trois bandes, un projet annoncé pour les vacances de Toussaint et annulé au dernier moment à la demande de la Ville de Bruxelles.

La mise au congélateur du scénario à trois bandes et la volonté de pérenniser la situation actuelle fait réagir l’Arau (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines). Selon l’association, le projet ne respecte pas la philosophie du futur Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), qui a déjà été annoncé par Pascal Smet mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une ratification définitive.

L’association pointe l’espace réservé à la voiture (60% d’après ses calculs, alors que le RRU prévoit un maximum de 50%), ainsi que la taille des trottoirs (1,80m contre 2m dans le nouveau cadre).

"Ce plan ne correspond pas aux engagements. La voiture reste au centre du projet. C'est un projet du passé", commente Jean-Michel Bleus. L'association rappelle toutefois que le RRU, qui n'a pas encore été voté, n'est donc pas contraignant, mais appelle à la "cohérence entre les discours et les projets".

Le projet de réaménagement de la rue Belliard nécessitera près d’un an de chantier, prévu entre mars 2023 et début 2024.