Région bruxelloise : Collecto, le service de taxi de nuit mutualisé, reste au point mort

Collecto a été "suspendu jusqu'à nouvel ordre" au moment de la crise sanitaire. Ce service de taxi mutualisé permet, au départ de 200 points d'embarquement, de voyager entre 23h et 6h dans la Région bruxelloise pour 5 euros. Contrairement au service de taxi traditionnel, plusieurs personnes embarquent. Le bon plan pour par exemple rentrer chez soi en pleine nuit lorsque les trams et métros ne circulent plus.

Mais le service n'est pas près de revenir si vite. Selon nos confrères de Bruzz, les Taxis Verts, qui ont obtenu la concession jusqu'en 2024, ne veulent pas reprendre le contrat dans les conditions actuelles. Le cabinet de Rudi Vervoort (PS), ministre compétent pour le transport rémunéré de personnes, a indiqué au média néerlandophone que des discussions sont toujours en cours : "Si un nouvel appel d'offres doit être lancé, il devra se faire sur la base de la nouvelle ordonnance sur les taxis, c'est-à-dire dans des conditions différentes."