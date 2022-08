Accueil Régions Bruxelles Bruxelles Mobilité La chaussée de Haecht et la rue Royale Sainte-Marie désormais à sens unique : "il fallait faire quelque chose" La nouvelle étape du plan de circulation schaerbeekois est entrée en vigueur ce vendredi après-midi. Sur place, les réactions sont mitigées. Romain Masquelier ©FLEMAL JEAN-LUC

Il est 15h. Les ouvriers montent sur les échelles et enlèvent les bâches et autocollants des panneaux : la chaussée de Haecht et la rue Royale Sainte-Marie sont désormais à sens unique. Ce vendredi, une...