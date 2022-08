Ça flashe en Région bruxelloise : voici où sont placés les Lidar jusqu'au 1er septembre

Ils ne bougeront pas jusqu'au 1er septembre. Les Lidars bruxellois ont été déplacés aux quatre coins de la ville-région.

À l'entrée de Bruxelles, un radar a été installé à l'entrée du tunnel Reyers en direction de Montgomery. Autre radar souterrain dans le tunnel du Cinquantenaire, en direction de Woluwe. À Ixelles, les automobilistes qui ne respectent pas la zone 30 seront verbalisés avenue Émile Duray, le long de l'abbaye de la Cambre.

Au nord, ça flashe à Evere, rue Stroobants. Verbalisation également à Berchem-Sainte-Agathe, avec un dispositif répressif drève des Maricolles.

Plus au sud de la métropole, un Lidar a été installé avenue Gabriel Lebon sur la commune d'Auderghem. Enfin, on retrouve également un radar avenue la société nationale à Anderlecht. Un conseil : respectez les limitations de vitesse en toutes circonstances, à Bruxelles et ailleurs.