"Anti-écologique, anti-social et anti-économique". L'ASBL conteste le permis obtenu par la Stib pour transformer l'avenue Princesse Élisabeth. Dans le viseur: la suppression des places de stationnement et les sens uniques pour les automobilistes.

"Droit de Rouler et de Parquer" en recours contre le projet de réaménagement avenue Princesse Élisabeth à Schaerbeek

La contestation ne se résorbe pas avenue Princesse Élisabeth à Schaerbeek. L'ASBL Droit de Rouler et de Parquer (DRP) a introduit un recours contre le permis obtenu par la Stib pour réaménager de la voirie. L'ASBL de défense des automobilistes juge le projet "anti-écologique, anti-social et anti-économique" et a saisi le Conseil d'État.

©FLEMAL JEAN-LUC

La société bruxelloise de transport public prévoit pour mémoire de rénover les voies vieillissantes de cette avenue située entre la "cage aux ours" et la gare de Schaerbeek où circule le tram 92. Comme elle le fait ailleurs, la Stib profite de ces lourds travaux pour entreprendre un réaménagement de grande ampleur, "de façade en façade", de cette artère considérée comme "un véritable point noir pour la circulation des bus mais aussi des tramways".

La voirie sera dès lors constituée de deux bandes partagées par les voitures et trams, et sera mise à sens unique de part et d'autre du boulevard Lambermont pour les automobilistes, alors qu'elle est aujourd'hui à double sens pour le trafic motorisé. Des places de stationnement seront supprimées, des pistes cyclables installées, ainsi que des espaces de verdurisation.

©Stib

©Stib

S'appuyant sur la pétition contestataire à presque mille signatures, DRP juge les places de parking à supprimer "tellement nécessaires pour la qualité de vie des riverains et pour l'activité des commerçants" et critique les aménagements cyclables qui seraient, selon l'ASBL, un doublon de la piste avenue Montplaisir.