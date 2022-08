Une "congestion modérée" à Bruxelles pour cette rentrée partielle : voici les endroits qui ont connu des ralentissements

Ce lundi était redouté sur le front de la mobilité bruxelloise. Une rentrée scolaire anticipée combinée à la mise en place du nouveau plan de circulation du Pentagone et aux travaux du tunnel Trône sur la Petite Ceinture.

La situation s'avère cependant moins dramatique que redoutée. De bonne heure, ça bouchonne au niveau du rond-point Louise, de Rogier et de Trône. Mais pas de files à perte de vue sur le ring intérieur comme c'est parfois le cas. Le quartier Dansaert, à présent réputé comme le "point noir" du nouveau plan de circulation, n'était pas engorgé de véhicules. La rue Royale, désormais coupée en deux, avait conservé son calme estival.

©D.R.

"Ce matin nous avons pu voir une situation de congestion modérée, relativement normale pour un lundi en période scolaire, avec un point d'attention au niveau du chantier toujours en cours tunnel Trône qui provoque évidemment une congestion spécifique", nous indique Bruxelles Mobilité.

C'est à partir de 8h que la congestion a véritablement augmenté. Dès 8h30, on comptait des ralentissements de 7 minutes sur le temps de parcours entre Rogier et Trône, et entre Louise et Trône. Perturbations également sur l'avenue Charles Quint, avec également 7 minutes perdues dans les bouchons. Vers 9h, le trafic s'est densifié également sur le Ring extérieur et la rue de la Loi. Vers 9h30, les embouteillages diminuaient.

©D.R.

Rappelons qu'en comparaison avec un 1er septembre classique, cette rentrée n'est que partielle : seuls les écoliers des établissements francophones ont repris le chemin de l'école, les institutions néerlandophones rouvrant leurs portes jeudi.