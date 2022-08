À Anderlecht, un Lidar installé dans une rue limitée… à 10 km/h

Une rue limitée à 10 km/h… Une situation somme toute inhabituelle, que l'on retrouve avenue de la Société Nationale à Anderlecht. Il s'agit ici d'une limitation temporaire prise en début d'année en raison de l'état de dégradation de la voirie dans l'objectif de "protéger les habitants des vibrations des passages des camions et bus", nous indiquait à l'époque l'échevine de la Mobilité.

©Bernard Demoulin

©Bernard Demoulin

Mais chose plus rare encore : un Lidar a été installé dans cette rue résidentielle anderlechtoise. Donc des flashs dès les 11 km/h ? Aucun commentaire de la zone de police Bruxelles Midi à l'heure actuelle... De son côté, la commune rappelle que les emplacements sont choisis par la zone de police. "Je sais que des riverains se plaignent que même les 30 km/h ne sont pas respectés", indique l'échevine Susanne Muller-Hubsch (Groen), qui rappelle qu'une rénovation de la rue est en cours d'étude. "Ça avance. On a rencontré les habitants, les budgets sont disponibles et un permis est en cours de préparation."

Comme il est de coutume en Région bruxelloise, le Lidar sera déplacé ce jeudi dans une autre rue de la capitale. Mais vu leur rareté, il est fort à parier que ce ne sera plus dans une rue limitée à 10 km/h…