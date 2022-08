Paris fait payer le parking des motos et scooters: et à Bruxelles ?

Révolution à Paris: ce 1er septembre 2022, le stationnement des motos et scooters y devient payant. Pour garer leur guidon, les conducteurs des 150.000 deux-roues à motorisation thermique qui circulent chaque jour dans la capitale française doivent désormais s’acquitter de 2 à 3€ l’heure en fonction des zones. Les motards habitant la ville bénéficient d’un abonnement (à attribuer à leur voiture ou leur scooter, mais pas aux deux) qui engendre des tarifs abaissés à 0,75€/jour. Des deals avec les parkings souterrains permettent un stationnement de 70 à 90€/mois. La mesure, vous l’avez compris, ne s’adresse pas aux motos et scooters électriques.

Ambitions des élus parisiens: désengorger les espaces publics de cette marée de scooters, favoriser les modes actifs, protéger les poumons des Parisiens et sauvegarder leurs tympans.

Culture scooter différente

Qu’en est-il à Bruxelles? Les autorités bruxelloises, qu’on sait en route pour un espace public mieux partagé et moins pollué, pensent-elles à appliquer un tarif payant aux motos et scooters roulant à Bruxelles?

©Stock Adobe

"La différence entre Paris et Bruxelles est importante. À Bruxelles, nos trottoirs ne subissent pas le même engorgement de deux-roues motorisés", nuance-t-on d'emblée au cabinet de la Ministre de la Mobilité bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen). "Le lobby des producteurs de deux-roues, notamment Peugeot, était très puissant auprès du gouvernement français à une époque. D'où une législation hyperfavorable: une mobylette peut être conduite dès 14 ans pour 16 en Belgique ou en Allemagne, le casque pour les enfants est obligatoire à vélo… Cette culture des deux-roues est donc beaucoup plus ancrée chez nos voisins. D'où cette forte présence dans toutes les grandes villes". Une situation comparable à l'Italie, mais "très distincte de l'Allemagne", pays auquel on peut davantage comparer la Belgique.

Le règlement actuel à Bruxelles stipule qu’un deux-roues motorisé doit stationner en dehors des chaussées. Il peut donc parquer sur le trottoir, mais sans empiéter sur le cheminement piéton.

"De telle manière qu’il ne gêne pas ou ne rende pas dangereuse la circulation des autres usagers

", note Bruxelles Mobilité. Motos et scooters peuvent aussi stationner sur les emplacements voiture (

panneau E9b, qui a une rare déclinaison moto dans le panneau E9i

). Si l’emplacement voiture est payant, le tarif doit être acquitté par le conducteur des motos ou scooters. En termes d’infrastructures,

"Bruxelles compte 1 à 3 places moto pour 200 places voiture

", selon parking.brussels. La région recense ainsi

"604 emplacements moto répartis en 78 zones ou groupements d’emplacements répartis en voirie

", précise Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Ce qui exclut donc le stationnement hors voirie.

L’enjeu: les trottoirs

Ça n'engendre pas de surpopulation sur les espaces piétons. À Bruxelles, on a enregistré 1.738 immatriculations de motos et quads en 2021, soit 6,8% des 22.922 nouvelles immatriculations belges du secteur selon la Febiac. Au 31 décembre 2021, le parc bruxellois intra-19 communes dénombrait 37.684 motos et 9.023 scooters. Même si tous roulaient en permanence, on resterait donc bien loin des 150.000 deux-roues qui pétaradent dans Paris quotidiennement. "La question du stationnement en rue et sur les trottoirs est donc nettement moins préoccupante", répète-t-on au cabinet Van den Brandt. "Cependant, les trottoirs subissent d'autres encombrements: trottinettes, vélos-cargos, scooters partagés… Or, le plan Good Move met le piéton au centre des priorités. Piétons et PMR doivent être mieux protégés. Une réflexion plus globale doit être menée au niveau fédéral concernant l'occupation des trottoirs prévue dans le code de la route".



©BELGA

Rappelons que mobylettes et motos thermiques seront exclues de la LEZ (zone basses émissions) bruxelloise dès 2025 pour certaines. Puis régulièrement jusqu’en 2035 selon les motorisations. La pollution sonore quant à elle, en hausse dans les rues de Bruxelles vu l’arrivée assez récente de puissants scooters "

à la française

", préoccupe également les autorités. "

Dès 2023, le contrôle technique deviendra obligatoire pour les motos de catégorie L et de cylindrée supérieure à 125cm3 lors de la revente à un particulier ou après un accident",

prévient le cabinet Van den Brandt.

"Ce nouveau contrôle testera les niveaux de bruits de ces engins".

Les Bruxellois dormiront donc plus tranquilles, mais pas tous les motards qui fréquentent leurs rues.