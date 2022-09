Le nombre d'accidents mortels a augmenté au cours des six premiers mois de 2022. L'association Heroes For Zero tire la sonnette d'alarme.

Augmentation des décès sur les routes bruxelloises en de début d'année : "insupportable", pour Heroes For Zero

Triste constat à Bruxelles pour les six premiers mois de l'année. Le nombre de tués sur les routes belges a augmenté de près de 40%... et Bruxelles a contribué à cette augmentation, selon les données publiées par l'Institut Vias. Alors que la ville-région comptabilisait quatre décès au premier semestre 2021, elle en a compté sept au cours de ces six premiers mois de 2022. C’est-à-dire une hausse de 75% par rapport à 2021, qui pour rappel était une année encore marquée par la crise sanitaire.

"Cette augmentation du nombre de victimes nous est insupportable", dénonce l'association Heroes For Zero, militant pour davantage de sécurité routière. "La Région de Bruxelles-Capitale s'est pourtant fixée comme objectif d'atteindre "zéro mort et blessé grave" sur les routes bruxelloises d'ici 2030. Une augmentation de 4 à 7 décès va dès lors complètement dans le mauvais sens."

Tout en saluant la mise en place de la "zone 30" généralisée ("un premier pas dans la bonne direction"), l'association appelle les autorités régionales à aller plus loin avec "des plans de circulation stricts qui limitent le trafic de transit dans les quartiers résidentiels", à mettre en place de SmartMove (tarification kilométrique) et à donner davantage d'infrastructures aux piétons et aux cyclistes.

Notons que la hausse de décès s'observe aussi dans les autres régions. De même, le nombre global d'accidents corporels a augmenté de 32% en Région bruxelloise. L'Institut Vias constate également une hausse d'accidents impliquant une trottinette : ils représentent désormais un accident sur 5.