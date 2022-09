Le collège échevinal a décidé de mettre fin au test de circulation rues Vandenboogaerde et Vanderstichelen à cause de protestations de riverains. Sur place, les voix des partisans de la mobilité douce s'élèvent.

"On se sent méprisé": des riverains dénoncent la suppression du plan de circulation du Quartier Maritime de Molenbeek

"Vous voyez le nombre de voitures ? Tous les jours, quand je fais du vélo avec mon fils de cinq ans, j'ai peur." Gaëlle habite dans le Quartier Maritime de Molenbeek depuis deux ans. Ses hantises : la congestion, la vitesse excessive, la pollution. Avec d'autres riverains, elle a milité pour la mise en place d'un filtre à l'intersection des rues Vandenboogaerde et Vanderstichelen qui avait pour vocation de casser le trafic de transit… Une mesure test mise en place le 5 août et qui devait durer trois mois. Mais après contestation de certains riverains, vandalisme et pétition, le plan a finalement été abrogé ce mardi.

©D.R.

©GUILLAUME JC

"On se sent méprisé", déplore la riveraine. "C'était enfin une mesure qui allait dans le bon sens. On va à nouveau devoir refaire un détour, car cette rue est beaucoup trop dangereuse." "Honteux de revenir en arrière", déplore un artiste habitant le quartier.

Une pétition est sur le point d'être lancée par les partisans du filtre. "Ce sont malheureusement ceux qui ont fait le plus de bruit qui ont gagné. Mais nous aussi, on ne lâche rien", assure sur place Annekatrien Verdict, riveraine et responsable de l'ASBL Filter Café Filtré.

Promesses d'un nouveau plan

Face à cette fronde déplorant, l'échevin Abdellah Achaoui (PS) dit vouloir apporter des solutions : "les mécontents d'aujourd'hui seront les heureux de demain. Dans 3, 4 mois, on va revenir avec un plan plus large. Pour cela, on va consulter les riverains et commerçants. La problématique est réelle : il faut apaiser le quartier."

Ce mardi, l'échevin Vooruit est sorti du bois pour contester la fin du test et la décision de sa majorité. Le mandataire PS assume quant à lui la décision : "On veut éviter le chaos. En tant que responsable politique, on doit prendre nos responsabilités. Le mécontentement est large et généralisé pour les habitants, les commerçants et les personnes qui transitent. La contestation et les constats sur le terrain nous ont obligés à prendre une décision importante."

Notons que si le filtre est retiré (il avait cela dit été vandalisé assez vite…), les sens uniques restent d'application.