La Stib veut étendre son dépôt de Marly à Neder-over-Heembeek : voici les détails du projet

Agrandissement en vue pour le dépôt de la Stib à Neder-over-Heembeek. Le site, inauguré en 2019 juste à côté de l'hôpital militaire, peut actuellement accueillir une petite centaine de bus de la société bruxelloise de transport… et devrait à l'avenir pouvoir accueillir 225 véhicules. La Stib ambitionne en effet de créer un nouveau complexe sur une parcelle voisine. Un permis d'urbanisme a été introduit, et l'enquête publique est ouverte.

"Marly a dès le départ été prévu en 2 phases", nous indique la porte-parole de la société de transport. "Notre flotte de bus s'étend et on a de plus en plus de bus électriques. On avait donc besoin d'un espace supplémentaire pour les remiser et les entretenir."

135 places de bus supplémentaires

Le site se situe en bordure de l'avenue de Tyras, directement à côté des infrastructures existantes. Il est prévu de créer le parking de 135 bus (en complément au parking existant de 90 places), de construire un nouveau bâtiment de dépôt et d'installer une "troisième station de tankage-lavage".

Le building aura deux étages et des caves : il comprend entre autres un grand parking de plus de 300 places de voitures, un atelier de maintenance pour 21 bus, des "locaux techniques" et des "locaux sociaux" pour le personnel. "Le dépôt présente la particularité de pouvoir accueillir à terme une flotte composée exclusivement de bus." Au totalement, 35.000 m2 seront construits.

©Stib

©Stib

©Stib

©Stib

La Stib espère obtenir le permis pour fin 2022 afin de commencer les travaux en 2023. "Si tout se déroule normalement, la mise en service du dépôt Marly complet (première et deuxième partie) est prévue fin 2024, début 2025."