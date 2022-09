Un passage pour piétons aux couleurs LGBTQIA+ vandalisé à Anderlecht

Les auteurs on inscrit "NON LGBT" sur un passage piéton paré des couleurs LGBTQIA+ situé devant l'école de Beverboom. La commune va installer une caméra de surveillance.

Le passage piéton situé devant l'école de Beverboom à Anderlecht a été vandalisé. Ce dernier reprenait au sol les couleurs du drapeau LGBTQIA+. Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) est informé, hier dimanche, de cet acte qu'il juge "scandaleux." Sur le passage piéton, nous pouvons lire en lettre noir "NON LGBT." Le ou les auteurs ont aussi peint une tache noire sur les couleurs de l'arc-en-ciel



"Nous allons évidemment déposer plainte pour dégradation et incitation à la haine. Nos agents ont effacé le gros du message. Nous avons lancé un bon de commande en urgence pour refaire le passage à l'identique. Il s'agissait d'un projet de l'école et donc des enfants. Nous voulons qu'ils puissent rapidement profiter à nouveau de leur passage piéton,"commente le bourgmestre.



Une caméra sera également installée pour prévenir de potentielles récidives.