Des activistes déploient une bannière dans une station Total à Bruxelles

Des activistes Code Rouge ont déployé une bannière sur une station service de TotalEnergies dans le centre de Bruxelles, indique mardi la plateforme d'action. Leur message pointait du doigt les "indécents" bénéfices réalisés par l'entreprise dans un contexte où les factures d'énergie explosent et étouffent les ménages belges".

L'opération sonnait également comme un message d'avertissement à quelques semaines d'un blocage à plus grande échelle d'une "infrastructure clé de TotalEnergies en Belgique", annoncé pour les 8 et 9 octobre prochains.

Sur la banderole brandie par les militants mardi, on pouvait lire en substance que la facture énergétique des ménages avait augmenté de 900 %, tandis que les bénéfices de TotalEnergies avaient eux bondi de 93 %.

"La sécheresse de cet été me plonge avec mes amis et amies dans une vraie angoisse", explique l'activiste Lucie Moreau (21 ans). "Alors que tout nous indique que les énergies fossiles sont au cœur du problème, les entreprises fossiles comme TotalEnergies continuent à prospérer et à investir dans des nouveaux projets qui vont ruiner tous nos espoirs. Nos gouvernements ne remettent pas en cause ce système. Il faut que les choses changent. La désobéissance civile est un chemin parfaitement logique dans ce contexte".

"Au lieu de pointer du doigt la responsabilité individuelle des citoyens et citoyennes, nous devrions nous tourner et faire payer les entreprises qui font tout pour nous maintenir le plus longtemps possible dans un système dépendant des énergies fossiles, car cela leur est profitable" enchaîne Chloé Mikolajczak, porte-parole francophone pour Code Rouge. "Les bénéfices nets de TotalEnergies sur un seul trimestre permettraient déjà d'isoler le logement et d'alléger la facture énergétique de 112.000 familles", ponctue-t-elle.

Code Rouge est une coalition d'action ouverte initiée par des citoyens, des étudiants, des jeunes, des grands-parents, etc. Elle est notamment soutenue par une quinzaine d'organisations dont Greenpeace, Stop Alibaba & Co, Extinction Rebellion Belgium, Grands-Parents pour le Climat et Jeunes anticapitalistes.