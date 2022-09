Fusionner les sens de circulation des avenues Van Praet et des Croix du Feu ? L’enquête publique bientôt ouverte

L’enquête publique sera lancée le 7 septembre. Vous avez jusqu’au 6 octobre pour donner votre avis sur ce projet, fruit d’un partenariat entre la ville de Bruxelles et la Région.

Concrètement, que propose les plans ? L’idée principale est de créer un “parkway”, autrement dit une longue promenade en lieu et place de l’actuelle avenue des Croix du Feu. Le trafic de cette voirie à sens unique serait alors reporté sur l’avenue Van Praet qui passerait donc à double sens. Avec cette fusion des deux sens de circulation sur un même axe, les autorités espèrent dégager un large espace vert.

La région, par l'intermédiaire du cabinet du Ministre De Smet, en charge de l'Urbanisme, assure que le projet "ne se fera pas au détriment des navetteurs et des résidents de la périphérie nord de Bruxelles : la capacité de circulation sera maintenue." La région compte sur une réduction de la vitesse et des feux de signalisation pour fluidifier la conduite.

Coté stationnement ? Pas d'inquiétude selon les autorités : "Seule une dizaine d'espaces disparaîtront. Des places disparaîtront près des zones non réglementées le long des parcs, mais le réaménagement de la voirie locale sur l'avenue des Croix du feu offrira de nouvelles places aux riverains et compensera les 36 places perdues le long de la R21."

Une piste cyclable protégée

Une piste cyclable protégée devrait aussi voir le jour. Elle complétera ainsi un nouveau chaînon du RER vers les autres pistes cyclables du Canal. Une passerelle cyclo-piéton est aussi prévue. Grâce à elle, le nouveau chemin du parc pourra franchir la moyenne ceinture mais aussi le rond-point du Gros Tilleul.

Enfin, "ce chemin constituera un lien entre la promenade verte régionale et une série de parcs et d'espaces verts : les jardins du Pavillon chinois, le parc de Laeken, le parc d'Osseghem, la fontaine de Neptune, les serres royales et la tour japonaise. Pour renforcer le tracé de la promenade, de petites places sont prévues de part et d'autre du parc du Pavillon chinois, à la station De Wand et sur l'avenue de l'Araucaria." Côté mobilité, la Stib a aussi été concertée afin d'éviter "un croisement gênant de la nouvelle ligne de tram 10 avec le trafic automobile se dirigeant vers l'A12."

Le cabinet du ministre assure, "qu'une fois le projet achevé, les habitants de l'avenue des Croix du Feu pourront ouvrir leurs fenêtres et profiter du calme de leur terrasse donnant sur un chemin de promenade et non plus sur une voie de circulation très fréquentée."

La commission de concertation se tiendra le 26 octobre.