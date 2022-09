Long chantier en vue pour une partie de l'avenue de la Couronne : "la voirie est dans un état catastrophique"

Les autorités ixelloises et la Stib veulent rénover un tronçon de l'avenue de la Couronne. Un permis pour un réaménagement "de façade en façade" a été introduit.

"La voirie est dans un état catastrophique", l'échevin de la mobilité d'Ixelles ne mâche pas ses mots en parlant du tronçon de l'avenue de la Couronne, compris entre le Cimetière d'Ixelles et le boulevard Général Jacques.

Yves Rouyet évoque des "trottoirs défoncés", de "multiples trous dans l'asphalte", ainsi qu'un manque de verdurisation… Pour ces raisons, la commune de l'aulne veut rénover la voirie. Un permis a été déposé et l'enquête publique vient d'être lancée.

©Stib

©Stib

©Stib

©Stib

Mais la commune d'Ixelles n'est pas le seul protagoniste à vouloir ce réaménagement. La Stib, désireuse d'améliorer la vitesse des bus 95 et 71, lignes centrales de son réseau, est partie prenante dans le dossier.

Une lignée de stationnement supprimée

Côté circulation automobile, pas de changement prévu : la voirie restera à double sens. Les cyclistes auront une piste cyclable d'un côté, et rouleront sur la bande des bus dans les autres cas. Les carrefours seront réaménagés, et les trottoirs élargis. Le projet prévoit également une septantaine d'arbres.

Et où trouver cette place supplémentaire ? En partie sur le stationnement. Les emplacements de parking seront supprimés d'un côté de la voirie. "Il y a un système de stationnement où les personnes peuvent se garer à moitié sur le trottoir : ce n'est plus acceptable aujourd'hui. On travaille également avec les promoteurs pour créer du parking dans la rue."

Selon les premières estimations de l'échevin des Travaux, Yannick Piquet (PS), le chantier devrait durer 480 jours ouvrables, en raison d'intervention d'impétrants. "On est content de travailler avec la Stib sur ce chantier de grande ampleur. Il faut vraimet améliorer la vitesse commerciale des bus et la vie en ville." Les premiers travaux des impétrants devraient débuter en novembre.