Manifestation "mondiale" des taxis ce jeudi à Bruxelles : la Petite Ceinture "à éviter" le matin

On vous l'annonçait dernièrement. Ce jeudi aura lieu une manifestation du secteur des taxis à Bruxelles. Un événement qui se veut "mondial" et qui aura des répercussions sur la mobilité du centre-ville bruxellois. Le cortège débute de la gare du Nord en direction de la rue de la Loi et du rond-point Schuman.

"Nous vous conseillons d'éviter le secteur et celui de la Petite Ceinture. Des embarras de circulation sont à prévoir à partir de 8 heures", indiquent les services de la Zone de Police Bruxelles-Nord.

L'action se veut une réaction aux "UberFiles". Pour mémoire, en juillet dernier, Le Soir et d'autres médias européens ont mis en lumière des méthodes douteuses de la société Uber lors de son arrivée en Europe.

À Bruxelles, deux personnalités politiques ont été pointées pour leurs étroits contacts avec la société californienne : Pascal Smet (Vooruit) alors ministre de la Mobilité, et Boris Dilliès (MR), alors député régional et président de la commission Mobilité. Des révélations qui pourraient probablement déboucher sur une commission d’enquête au Parlement bruxellois, à la rentrée parlementaire.