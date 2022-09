La circulation des métros sera interrompue entre Merode et Herrmann-Debroux et des navettes de bus seront mises en service.

Travaux à la station Pétillon : le métro interrompu les 10 et 11 septembre

Des travaux aux voies vont être réalisés le weekend du 10 et 11 septembre à hauteur de la station Pétillon. La circulation des métros sera interrompue entre Merode et Herrmann-Debroux et des navettes de bus seront mises en service.

Dans le cadre de l’entretien régulier de son réseau, la Stib va procéder à des travaux de renouvellement et d’entretien des infrastructures (traverses, voies et ballast) au niveau de la station de métro Pétillon, située sur la ligne de métro 5 (Herrmann-Debroux – Erasme).

En raison de ces travaux, la circulation des métros de la ligne 5 sera interrompue entre Merode et Herrmann-Debroux le samedi 10 et dimanche 11 septembre, de début à fin de service. À partir de Merode, les métros venant d’Erasme continueront vers Stockel (ligne 1).

Navettes de bus

Les voyageurs qui souhaitent continuer vers Herrmann-Debroux pourront prendre, à la station Merode, des navettes de bus mises en service pendant la durée des travaux. Les détails du parcours et des arrêts de la navette sont disponibles sur le site internet de la Stib, www.stib.brussels.

La navette de bus circulera à une fréquence de 4 à 7 minutes en journée. Attention, il n’est pas autorisé d’embarquer à bord de la navette avec un vélo.

Les voyageurs disposent également de nombreuses lignes de bus et de tram pour rejoindre leur destination : la ligne 71 vers Delta et Beaulieu, les trams 7 et 25 vers Pétillon ou encore la ligne 8 vers Herrmann-Debroux.

Pour toutes les informations pratiques sur ces travaux et leur impact sur la circulation des métros, rendez-vous sur le site internet www.stib.brussels