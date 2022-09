Réaménagement du carrefour Sainctelette, c'est le moment de donner votre avis (PHOTOS)

Le projet réaménagement de la zone Sainctelette - Yser est ouverte à l'avis des Bruxellois. Le dossier est à l'enquête publique depuis aujourd'hui, il est consultable jusqu'au 6 octobre. La commission de concertation aura lieu le 19 octobre.

L'administration régionale en charge de la mobilité souhaite "améliorer la qualité de vie dans le quartier et fluidifier le trafic pour tous les usagers de la route". Ce carrefour est en effet l'un des pires et des plus accidentogènes de la région capitale. "Le projet prévoit de nouvelles pistes cyclables, des trottoirs plus larges, la priorité est donnée aux modes de déplacement actifs, les voies de tram sont déplacées, les flux de circulation sont ajustés et l'espace public est redessiné de façade à façade. Tandis que l'arrêt de tram Yser sera transformé en pôle multimodal : des sites réservés unidirectionnels, partagés pour les tramways et les bus, pour lier la nouvelle station de tram Yser, la station tram/bus Sainctelette située à l'ouest du projet et la station bus Yser située à l'Est, au droit du parc Maximilien".

©© SAIDA POUR AGENCE TER





Des pistes cyclables à double sens sont prévues tout au long du projet, séparées lorsque cela est possible, sans oublier des espaces de stationnement pour les vélos. Les cheminements piétons bénéficient de trottoirs plus larges et les carrefours sont simplifiés pour faire gagner du temps de traversée aux piétons et sécuriser leurs déplacements.

La circulation automobile est déplacée sur des bandes un peu plus étroites au centre ​ de la place, entre les transports publics et les aménagements cyclables.

©© SAIDA POUR AGENCE TER

Une place-pont avec des promenades vertes

Bruxelles-Mobilité propose encore la création d'une "place-pont qui relie les différents carrefours très fréquentés pour créer un nouvel espace à part entière, pour effacer la frontière que constitue actuellement le canal et réaliser une connexion attractive entre l'est et l'ouest de la ville. Les deux rives du canal seraient reliées par deux larges promenades de 250 mètres de long. La promenade sud, plus étroite, sera destinée aux usages du quartier, tandis que la promenade nord, plus large, pourra être utilisée et valorisée pour des événements ou fonctions à l'échelle urbaine. Ces promenades permettront également de valoriser les quais en créant des espaces de repos à proximité du canal de Bruxelles".

©© SAIDA POUR AGENCE TER





La notes explicative de demande de permis est disponible sur la page dédiée du site de Bruxelles Mobilité. Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient commencer à l'automne 2023.