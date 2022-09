Ça flashe en Région bruxelloise : voici où sont placés les Lidars jusqu'au 15 septembre

Comme chaque semaine, les Lidars bruxellois ont été déplacés. Au total, sept radars sont opérationnels et resteront immobiles jusqu’au 15 septembre.

À Ixelles, on retrouve un Lidar le long des étangs, avenue des Éperons d'Or, au niveau de l'école communale Les Mouettes. À Molenbeek, ça flashe sur la chaussée de Gand, dans les environs de la rue d'Ostende. À Schaerbeek, un Lidar a été installé rue Adolphe Marbotin, qui, pour rappel, se situe en zone 30.

Au sud, des amendes sont également infligées aux infracteurs à Uccle, chaussée de Saint-Job, peu avant l'arrêt de tram Engeland. À Anderlecht, verbalisations également rue Pierre Vandevoorde pour ceux qui ne respectent pas les 30 km/h.

À Woluwe-Saint-Pierre, sur l'avenue de Tervuren, un radar est placé dans les environs de l'ambassade du Rwanda et de l'arrêt de tram "de Villalobar". Enfin, et c'est un classique, un Lidar a été installé sur l'E411, entre les stations de métro Delta et Demey, sur le viaduc Herrmann-Debroux. Un conseil: respectez les limitations en toutes circonstances.