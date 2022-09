Une "grande Kidical Mass" ce dimanche à Bruxelles au départ du Grand-Hospice

Pour fêter ses deux ans d'existence, "Kidical Mass" organise une grande parade ce 11 septembre. Chaque mois, sept groupes, répartis dans la Région bruxelloise, organisent une randonnée à vélo dans le but de convaincre enfants et parents de circuler à vélo, et aussi de sensibiliser les autorités au besoin en infrastructures cyclables.

"Tout a commencé au début de la pandémie à Schaerbeek avec une septantaine de participants. Aujourd'hui, les enfants de Molenbeek, du Nord-Ouest de Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg et Ganshoren), de Forest, d'Ixelles, Laeken, Anderlecht montent également à vélo chaque mois. En 2022, au moins 35 Kidicals seront organisées par les 7 groupes locaux. L'année prochaine, deux nouveaux groupes vont nous joindre : Jette et Watermael-Boitsfort", commente Leticia Sere, coordinatrice et initiatrice des Kidicals à Brussels.

Ce dimanche, les sept groupes se réuniront au départ du Grand-Hospice à 14h. "À 15h, la grande Kidical Mass partira sur un parcours de 5 km à travers la ville. Ils seront accompagnés par la brigade cycliste de la police de Bruxelles. À la fin du parcours, une glace est offerte à tous les enfants", indique l'organisation.