Une voiture défonce la porte d'une maison rue Kessels à Schaerbeek: "On l'a échappé belle"

"Je faisais du repassage, quand j'ai entendu un grand bruit." Jeudi dernier, une voiture a embouti la façade et la porte d'une habitation de la rue Kessels, à Schaerbeek. Mathieu, habitant de la copropriété, a passé toute sa soirée sur son seuil, en compagnie du chauffeur (qui s'en sort indemne), d'autres riverains et des services de secours.

Plusieurs jours après les faits, le choc est toujours présent. "Mais comment est-ce possible? C'est une ligne droite. Il y a même une trace de pneu sur le mur."Selon la police locale, il aurait perdu le contrôle du véhicule. "L'enquête suit son cours.""On est choqué. N'importe qui aurait pu arriver rentrer à ce moment… On l'a échappé belle", ajoute Carole.

Si l'accident génère autant d'inquiétude, c'est parce que le fait n'est pas isolé dans le "triangle" formé par les rues Kessels, Fiers et des Coteaux. "Les gens arrivent en trombe: ils freinent et puis réaccélèrent à chaque ralentisseur", soupire Anne-Françoise, habitante de la rue des Coteaux. "On entretient des bacs-potagers avec des enfants. Mais on est obligé de mettre des cônes et des gilets fluorescents à cause de la vitesse."

Caroline habite en face de l'habitation accidentée. "Les gens roulent vite. Tous les jours, il y a des excès de vitesse. C'est un axe propice à l'accélération." Des coussins berlinois ont été installés, mais visiblement sans succès. Une solution selon la Schaerbeekoise: les dispositifs répressifs. "Quand on met un radar, c'est le paradis, car les gens respectent." Constat qui n'est pas entièrement partagée par Anne-Françoise : "quand le radar est placé rue Kessels, certains automobilistes font à grande vitesse un détour par la rue des Coteaux et la rue Fiers."

L'échevine de la Mobilité, Adelheid Byttebier (Groen), se dit consciente des problèmes: "on est choqué par ce qui s'est passé". Aucun aménagement sur place n'est prévu à court terme. Les autorités locales comptent sur l'apaisement du trafic lié aux mailles "Good Move", qui ont pour objectif de réduire la circulation.