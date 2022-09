Marché annuel de Saint-Job : le tram 92 et plusieurs bus perturbés

Ce 17 septembre, le quartier de Saint-Job vibrera au son du folklore ucclois. Le traditionnel marché se déroulera dès 7h, avec brocante, exposition d'animaux, stands, géants… Des festivités qui auront des répercussions sur le réseau de la Stib.

Le tram 92 sera remplacé par des bus entre Lancaster et Fort-Jaco. "Les T-bus contournent le site du marché par l'avenue Latérale et la chaussée de Waterloo", précise la Stib.

Répercussions également sur les bus. Le bus 37 sera dévié entre les arrêts Mercure et De Wansijn. L'arrêt "Vivier d'Oie" du 43 se fera chaussée de Waterloo, à l'endroit d'arrêt des bus De Lijn et Tec. Enfin, les bus 60 seront déviés entre "Mercure" et "Drossart". Les arrêts Gare de Saint-Job, Place Saint-Job et De Wansijn ne seront pas desservis.