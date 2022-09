Une nouvelle ligne de bus à Rhode et Beersel… mais qui ne fait qu'un aller-retour par jour

Les navetteurs du sud-ouest du Vlaamse Rand l'ont sans doute remarqué : la ligne 52 a fait son apparition le 1er septembre dernier. Un bus, qui, sur les réseaux sociaux, suscite interrogations et réactions quant à sa fréquence, pour ainsi dire minimaliste : un seul aller-retour par jour. Le matin, le bus part de Vlezenbeek à 7h22, et arrive à Rhode-Saint-Genèse à 8h04, en passant par Leeuw-Saint-Pierre, Lot, Beersel et Alsemberg. L'après-midi, chemin inverse, à 15h45, depuis Rhode (sauf le mercredi où le retour se fait sur l'heure de midi).

"Il s'agit d'une ligne fonctionnelle, qui est mise en place pour transporter principalement les élèves vers et depuis l'école", justifie la société de transport flamande, qui parle d'un "chaînon manquant" comblé.

Une extension à l'étude

Cette ligne 52 a été créée pour remplacer la ligne scolaire 575, qui desservait Vlezenbeek, Lot et l'athénée néerlandophone Go à Calevoet. Une ligne en manque de succès : "presque aucun voyageur ne l'utilisait". Cette ligne 52 prolonge le trajet vers Beersel et Rhode-Saint-Genèse, permettant dès lors de desservir l'école Saint-Victor de Beersel et l'institut Onze-Lieve-Vrouw de Rhode.

De Lijn indique qu'une extension de cette ligne est prévue en vue d'assurer un service durant toute la journée.