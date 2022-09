La semaine de la mobilité démarre dans la capitale avec comme thématique "Bruxelles, une ville pour les enfants"

C'est devenu un incontournable de l'agenda politique belge. La semaine de la mobilité débute ce 16 septembre, et jusqu'au 22 septembre. Un événement qui, à Bruxelles, est placé sous le signe des enfants. "Faisons de Bruxelles une ville pour les enfants." Le slogan sonne familier... La ministre Elke Van den Brandt et les Verts brandissent souvent cet objectif. "Je veux une ville où un enfant de 12 ans peut se déplacer en toute sécurité", déclarait récemment la ministre dans une interview accordée à La Dernière Heure où elle annonçait vouloir rempiler jusqu'en 2029."Un enfant est un enfant. Il court, joue au ballon, ne veut pas rester dans les cadres... bref il bouge, et la Ville doit permettre cela."

Selon l'administration régionale, de nombreuses mesures ont déjà été prises pour la sécurité et l'émancipation des enfants: la zone 30, prise pour réduire la fréquence et la gravité des accidents, l'élargissement des trottoirs et pistes cyclables, les fameuses "mailles"… et surtout les "rues scolaires". La Région compte une trentaine de rues, qui, aux heures d'ouverture et de fermeture des écoles, deviennent piétonnes.

©D.R.

Pour Justine Di Prima, des "Chercheurs d'Air", la cadence doit cependant s'accélérer, notamment pour des raisons de pollution. "Les enfants sont plus vulnérables. Moins de 6% des écoles bruxelloises ont une rue scolaire. On a effectué des mesures d'air, et notamment les cours de récréation de 70 écoles. On est parfois deux à trois fois au-delà des recommandations de l'OMS pour la pollution atmosphérique."

Pas qu'une affaire de mobilité

En Région bruxelloise, 62 % des élèves du niveau primaire et 84 % du niveau secondaire se déplacent autrement qu'en voiture au moins 1 jour sur 2 lors de leurs trajets domicile-école. L'ambition : "porter ces niveaux respectivement à 70 % et 90 % d'ici 2030".

Mais créer "une ville enfants admis" ne dépend pas que de la mobilité, note Clément Rivière (Université de Lille), qui s'est penché sur la question. Le chercheur français a mis en lien l'autonomie des enfants dans la ville et les craintes des parents. La présence rassurante de commerces, les espaces publics, la qualité des logements, les connaissances dans le quartier sont autant cruciaux que les infrastructures de mobilité.

Plusieurs actions dans les écoles

Plusieurs activités ont lieu cette semaine, avec un accent donné aux écoles. À l'école communale du Bois de la Cambre, à Ixelles, un "walk of Fames" a été réalisé ce mercredi. À l'instar des étoiles hollywoodiennes, des étoiles sont peintes au sol et les enfants y indiquent leur mode de déplacement actif: vélo, marche, trottinette… Une opération qui sera répétée à Ganshoren, Bruxelles-Ville et Schaerbeek.

©D.R.

89 écoles bruxelloises se lancent dans l'action "à pied, à vélo à l'école"… action également en place dans 25 entreprises qui s'engagent dans le programme "Au travail sans ma voiture". Les employés seront accompagnés par des experts et recevront des titres de transport en commun.

Et bien sûr, le point d'orgue de cette semaine: le désormais célèbre "dimanche sans voiture", organisé ce 18 septembre dans toute la Région avec batterie d'activités.