Dimanche sans voiture à Bruxelles : ce qu'il faut savoir pour ne pas se retrouver piégé… ou verbalisé

La date est inscrite dans tous les calendriers bruxellois… mais s’est également, au fil des années, forgé une renommée au-delà des frontières de la capitale.

Ce 18 septembre se tiendra la 22e édition du “dimanche sans voiture” en Région bruxelloise. Chaque année, des milliers de Bruxellois, mais également de Wallons et Flamands, viennent se balader à vélo au milieu de la rue de la Loi et de la Petite Ceinture habituellement embouteillées. Quantité d’activités sont d’ailleurs organisées : guinguettes, promenades, festival gratuit Bucolic Brussels devant le Palais, défilé de mode sur le piétonnier…

Les portes de la Région bruxelloise seront pour rappel fermées de 9h30 à 19h aux véhicules motorisés, faisant de la capitale le temps d'une journée "la zone fermée aux voitures la plus importante d'Europe". Seuls sont autorisés les taxis, transports publics, véhicules d'urgence, et personnes ayant obtenu une dérogation. Le Ring n'est pas concerné par les interdictions.

Bruxelles Mobilité conseille aux Wallons et Flamands de prendre les transports en commun pour rejoindre la capitale. Pour les automobilistes, plusieurs parkings seront accessibles, entre autres : les parkings C du Heysel (10€/jour), Ceria d’Anderlecht (gratuit si titre de transport), Stalle, Kraainem Brico Plan It, UCL et Westland Shopping Center (3€ par jour).

Les transports en commun de la Stib seront gratuits : pas besoin de pointer le badge ou de prendre un ticket pour monter dans un tram. Rappelons que l’accès aux tunnels est interdit… et que les règles du Code de la route restent d’application, sous peine de sanctions. Les trottinettes et vélos électriques restent admis lors de cette journée… à l’exception des vélos “speed pedelec”.

Dans ce programme chargé, une traditionnelle inconnue : la météo… qui s’annonce tumultueuse.