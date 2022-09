Manifestation de ce 21 septembre : le parcours du cortège et les perturbations attendues dans le cœur de Bruxelles

"La place de la Monnaie sera rouge", annonce la FGTB. Du rouge, mais également du vert et bleu. Les syndicats, en front commun, organisent une action de mobilisation ce 21 septembre dans le centre de Bruxelles. Le but : réclamer des prix abordables pour l'énergie et contester la baisse du pouvoir d'achat.

Le rendez-vous est donné sur le piétonnier bruxellois, vers 10h. La FGTB attend 5.000 à 6.000 personnes place de la Monnaie. Selon les informations de la zone de police Bruxelles-Ixelles, le cortège partira de la place de la Monnaie pour ensuite passer rue de l'Écuyer, rue d'Arenberg, rue de Loxum, Cantersteen et finalement place de l'Ablertine, devant le Mont des Arts.

Une action somme toute "statique", mais qui aura des répercussions sur la mobilité bruxelloise. La police évoque "des possibilités d'embarras de circulation à prévoir". La Stib l'a déjà annoncé : des perturbations auront lieu sur son réseau de bus, trams et métros "en raison de la participation d'une partie du personnel". De même, "le passage du cortège aura un impact sur la circulation de plusieurs lignes de tram et de bus."

S'ils n'obtiennent pas d'"avancées significatives", des syndicats n'excluent pas une grève nationale le 9 novembre.