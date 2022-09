Refaire de l'avenue Charles Quint une "joyeuse entrée" dans Bruxelles

"L'avenue Charles Quint a été abandonnée" : le ressenti et les attentes gonflent le long de l'ancienne "avenue Louise du Nord"

Les pistes d'un tunnel et d'un métro reportées aux calendes grecques, l'avenue Charles Quint attend depuis des décennies un rémaménagement. Témoignages de personnes qui vivent et travaillent sur l'avenue centrale du nord-ouest bruxellois, une des plus embouteillées et polluées de la capitale.