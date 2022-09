Good Move à Anderlecht, la commune va retirer tous les blocs de béton : "On n'est pas la bande de Gaza ici"

Les blocs et barrières mis en place dans le cadre du plan de circulation et empêchant la circulation des voitures dans le quartier Cureghem, à Anderlecht, vont être retirés très rapidement, confirme le cabinet du bourgmestre Fabrice Cumps. Ceci "par souci de sécurité sur la voie publique". Le collège reviendra rapidement avec une série de nouvelles propositions.

Cette décision fait suite aux débordements, agressions verbales, menaces de mort subies par les membres du collège anderlechtois la semaine dernière lors du conseil communal. L'aménagement de cette maille Good Move a encore vu un député Groen se fracasser sur un bloc de béton déplacé sur la chaussée par on ne sait qui, tandis que le président du Foyer anderlechtois Lofti Mostefa- celui qui avait cassé un verre lors du conseil communal - encourageait le retrait des blocs de béton jugés dangereux pour la circulation des cyclistes, trottinettistes, etc., avec quelques riverains. "C'est une très bonne chose."



"On a enlevé ces blocs grâce à la population", a-t-il commenté dans une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux. "À Cureghem, les gens ne sont pas des animaux, on n'est pas la bande de Gaza ici, il manque plus que des militaires..."

Du côté des Verts, la décision serait tout bonnement imbuvable. "Ils ne veulent pas, et se sentent de plus en plus esseulés. Mais leur capacité de blocage est faible. Le bourgmestre a la main, il y a un soutien au niveau du collège et du conseil communal… et il n'a jamais été question pour Ecolo de quitter la majorité", confie une source anderlechtoise.