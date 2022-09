La décision est tombée sur la A12 : l'entrée de l'autoroute au Jardin Botanique restera définitivement fermée

Les automobilistes du nord du Rand ont déjà adapté leur trajet… et devront conserver ces nouvelles habitudes. À Meise, l'entrée "Plantentuin" (Jardin Botanique) de la A12 ferme définitivement, apprend-on en ce début de semaine via nos confrères du Nieuwsblad. Cela faisait déjà un moment que l'entrée de l'autoroute avait été condamnée par des blocs de béton. Une mesure de "test", qui vient d'être confirmée.

La fermeture avait été décidée par l'administration flamande pour des raisons de sécurité. Dans la précédente configuration, une piste cyclable traversait en effet l'entrée de l'autoroute, sans signalisation. Il a été décidé de conserver la piste, et de supprimer la sortie en décembre dernier.

Les automobilistes devant rejoindre l'"ancienne autoroute d'Anvers" doivent, et ce depuis plusieurs mois, faire un détour via l'échangeur de Strombeek-Bever ou via le carrefour de la chaussée de Vilvorde. La télévision locale Ring TV évoque une pétition aux 500 signatures demandant le maintien de l'accès et dénonçant notamment une augmentation du trafic sur Wolvertem, à l'entrée 3. Une initiative citoyenne qui n'a pas eu le succès espéré.