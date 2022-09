Plus on s'éloigne de la Grand-Place, plus les Bruxellois ont des voitures : les détails par commune (INFOGRAPHIE)

C'est en quelque sorte le sort paradoxal de capitale. Bruxelles est quotidiennement gorgée de véhicules, alors que les Bruxellois sont les habitants du pays qui ont le moins de véhicules par ménage. Selon les données de l'Ibsa, plus d'un ménage sur deux à Bruxelles ne dispose pas de voiture… alors qu'ils ne sont que 22% en Région flamande et 25% en Wallonie à se passer de véhicule.

En règle générale, plus on s'éloigne de la Grand-Place, plus les citoyens ont des voitures. Dans le Pentagone, 74% des habitants n'ont pas de véhicule, contre 62% en Première couronne, 44% en Deuxième couronne et 20% en "périphérie bruxelloise proche".

Saint-Josse, commune avec le moins de voitures

D'après les récentes données de Statbel, c'est à Saint-Josse qu'on retrouve le moins de voitures par habitant de tout le pays. La plus petite commune de Belgique compte 0,34 véhicule par ménage. Saint-Josse est, de peu, suivi de Saint-Gilles (0,35), Ixelles (0,43), Bruxelles et Etterbeek (0,46) et Schaerbeek (0,54).

C'est inversement en Deuxième Couronne, à la frontière régionale, qu'on retrouve la plus grande densité de voitures par ménage : 0,92 à Woluwe-Saint-Pierre, 0,84 à Watermael-Boitsfort et 0,83 à Uccle. Des quotas nettement supérieurs à la Première Couronne… mais bien loin des chiffres de la périphérie wallonne et flamande. À une vingtaine de kilomètres de la Grand-Place, on retrouve en effet la commune avec le plus de voitures par tête : Lasne, avec 1,7 véhicule par ménage. Même ordre de grandeur dans d'autres localités du Brabant : 1,5 voiture par ménage à Chaumont-Gistoux et Beauvechain ou encore 1,4 à Overijse.

7,7% des ménages ont une voiture de société

Outre la géographie, la possession d'un véhicule, selon l'étude de l'Ibsa, est liée à plusieurs facteurs : la densité de la famille et la proximité de transports publics.

La majorité des ménages motorisés n'ont qu'un véhicule, mais certains en ont deux, voire davantage. C'est à Woluwe-Saint-Pierre qu'on dénombre le plus de ménage avec deux véhicules (21% des familles sanpétrusiennes), suivi par Uccle et Auderghem.

La part des voitures de société demeure aussi grande qu'en Wallonie : 7,7% des familles bruxelloises disposent de cet avantage légal (contre 7,6% en Wallonie, et 12,8% en Flandre). On les retrouve surtout dans la Deuxième Couronne, et Woluwe-Saint-Pierre en tête. "La répartition spatiale des ménages bénéficiaires de voitures de société reproduit en partie le schéma concentrique observé pour l'équipement automobile total des ménages : la part de bénéficiaires croît à mesure que l'on s'éloigne du centre de Bruxelles."