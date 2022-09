5 perdent leurs distributeurs, 6 en gagnent : 30 stations Stib équipées de nouveaux Bancontact

30 stations Stib vont être dotées de nouveaux distributeurs de billets, dont 6 nouvelles. C’est ce qu’annonce ce 23 septembre 2022 le gestionnaire du réseau de transport en commun bruxellois. L’installation commence "cet automne".

Le dernier contrat est arrivé à échéance le 30 juin dernier. Il s'agissait d'un deal avec Beobank, qui remonte à 2014. Celui-ci prévoyait alors 35 distributeurs dans 27 stations.

Sans grande surprise, c'est la société Batopin qui a remporté le marché. Celle-ci regroupe en fait plusieurs banques: ING, BNP, Belfius et KBC. Ses distributeurs Bancontact jaune et noir sont désormais présents un peu partout en Belgique. À Bruxelles, on les a vus s'installer dans les quartiers excentrés de Neder-Over-Heembeek.

6 nouvelles, mais 5 orphelines

La Stib précise que 29 stations bénéficient aujourd'hui d'un distributeur. Elle promet que "24 conserveront leurs automates". Elle prévient donc que 5 autres verront disparaître ce service. "Les distributeurs des stations Saint-Guidon, Heysel, Delta, Demey et Alma ne seront pas remplacés". Motif: d'autres équipements similaires "à proximité" ou "faible taux d'utilisation".

Par contre, 6 nouvelles stations seront équipées: Trône, Beekkant, Comte de Flandre, Anneessens, Étangs Noirs et la future station du métro 3 Liedts. Ce qui porte le total de stations équipées à 30. Dont certaines bénéficieront de deux automates: Clemenceau, Ribaucourt, Gare de l'Ouest, Gare du Nord et Gare Centrale.

Les anciens distributeurs mauves sont déjà en phase de démontage. Celui-ci est prévu jusqu’au 25 novembre. Le délai d’indisponibilité du service pour les voyageurs "variera entre 2 et 6 semaines en fonction des stations", promet la Stib.