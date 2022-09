Tests PCR falsifiés à Brussels Airport : six à huit mois de prison requis

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis lundi des peines de prison allant de six à huit mois et des amendes de 1.600 à 2.000 euros à l'encontre de 11 personnes qui s'étaient présentées à Brussels Airport avec des faux tests PCR lorsque ceux-ci étaient nécessaires au départ.

Lors de cette période d'obligation de test, 820 personnes ont été surprises avec de faux documents à l'aéroport national. Toutes ont eu l'opportunité de payer un règlement immédiat de 750 euros. Environ 80% des concernées l'ont fait, tandis que les 160 personnes réfractaires ont été poursuivies devant le tribunal par le parquet de Hal-Vilvorde.

Le cas de 11 d'entre elles étaient examiné lundi par le tribunal, aucune n'était présente à l'audience. Le parquet a requis une peine de six mois et une amende de 1.600 euros pour 10 d'entre elles, tandis qu'il a requis une peine de 8 mois et une amende de 2.000 euros à l'encontre de la 11e, déjà condamnée pour faux par le passé.

Le jugement est attendu le 24 octobre.