Dans le conseil chahuté, Schaerbeek fait marche arrière dans son plan de stationnement : pas de sectorisation et d'augmentation des prix à court terme (VIDEO)

"Rendez-nous notre quartier", scande une foule au conseil communal de Schaerbeek ce mercredi soir. La cause de la vive et vocale protestation : la mobilité. Le plan Good Move récemment mis en place dans le quartier Royale Sainte-Marie, mais également le plan de stationnement que la majorité Défi-Écolo entend réviser.

Ce dernier point était sur la table du conseil… une nouvelle fois, après avoir été reporté, faute de quorum au sein de la majorité à la dernière séance. Et le collège communal a dû faire des concessions pour gagner les bonnes grâces de l'opposition PS-Les Engagés. L'augmentation des tarifs de stationnement est reportée jusqu'à l'obligation régionale. La "sectorisation" (validité des cartes de riverain limitée à une zone, et plus à l'ensemble de la commune) est repoussée à la législature suivante. L'idée d'un moratoire, c'est-à-dire d'un nombre limité de cartes, est mise au placard.

Des mesures de compromis, présentées comme une victoire par une partie de l'opposition, et comme de simples "ajustements" par le collège. La majorité, qui ce mercredi était majoritaire, a voté le plan amendé. L'opposition, qui est restée sur ses bancs cette fois, a voté contre le plan.

"Attention, on a approuvé la mise à l'enquête publique du plan de stationnement, pas le plan en soi. Les gens peuvent désormais s'exprimer, et on les invite à le faire", nous explique le numéro 1 des Verts schaerbeekois, Vincent Vanhalewyn (Écolo). "Le stationnement a toujours été une question sensible et conflictuelle. Il y a eu une mobilisation, et on l'entend."Quant à la demande exprimée par les manifestants de mettre fin au plan de circulation du quartier Royale-Sainte-Marie, à l'instar d'Anderlecht ? Niet, du côté des Verts.