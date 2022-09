Une bande de cygnes se repose… sur une bande du Ring de Bruxelles : deux d'entre eux ont perdu la vie

Endroit atypique, et ô combien périlleux pour se prélasser. Ce mercredi, six jeunes cygnes se reposaient… sur la bande d'arrêt d'urgence du Ring de Bruxelles. Les faits se sont passés ce mercredi de fin septembre au niveau de l'échangeur de Woluwe-Saint-Étienne, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, et a demandé l'intervention de l'Animal Rescue Service de Saint-Trond, équipe spécialisée dans le sauvetage d'animaux.

©Animal Rescue Service VZW

©Animal Rescue Service VZW

"Il s'agissait de six jeunes cygnes. Malheureusement, deux d'entre eux étaient déjà décédés à la suite d'une collision, qui malheureusement est inévitable lorsqu'on se trouve sur le très fréquenté Ring de Bruxelles", indiquent les services de secours limbourgeois sur leurs réseaux sociaux.

La circulation a été un moment interrompue pour permettre le sauvetage des quatre oiseaux encore en vie. Ils ont été relâchés non loin de leur endroit de capture : dans les étangs du château d'Hélécine.

©Animal Rescue Service VZW

©Animal Rescue Service VZW

Selon l'équipe d'intervention, les oiseaux ont été attirés par la surface réfléchissante et humide de la route, qui leur a fait penser à une étendue d'eau. Une fatale erreur de jugement qui a coûté la vie à deux membres du groupe…