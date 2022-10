Auderghem définit les 14 premières drop-zones pour parquer trottinettes et vélos en libre service

La commune d'Auderghem a défini une liste de zones où devaient se parquer les trottinettes et vélos en libre-service. Ces zones seront délimitées par un marquage au sol composé de lignes blanches, avec un logo. "Elles permettront de déposer sa trottinette ou son vélo sans gêner la circulation des piétons et des autres modes de transport", précise la commune dans son point validé lors du dernier conseil communal.

Les drop zones se situeront aux endroits suivants : près des stations de métro Hankar, Delta, Beaulieu et Herrmann-Debroux, près du Colruyt du boulevard du Triomphe, sous le viaduc du boulevard des Invalides, au square de Greef, au carrefour entre la chaussée de Wavre et le boulevard du Souverain, au parking Rouge-Cloître à hauteur du 1917 chaussée de Wavre 1917, au square du Sacré-Cœur, au croisement Crock-Houlette, à l'Adeps à hauteur du 2057 chaussée de Wavre, avenue Charles Schaller près du hockey et au niveau du terrain de football de la chaussée de Wavre.

Cette liste a été soumise aux opérateurs privés. "Nous travaillons avec eux. Nous attendons leurs retours, mais cette liste est majoritairement approuvée par le secteur privé", explique l'échevin de la Mobilité Matthieu Pillois (Défi). Cette liste a été construite sur base des retours de terrain des agents communaux et stewards qui ont constaté les lieux les plus problématiques. "Les opérateurs privés feront eux aussi leurs propositions. A terme, nous devrions avoir une vingtaine de drop-zones sur le territoire communal."

Elles s'installeront la plupart du temps sur des places de parking existantes. "Mais l'objectif est de minimiser l'impact. Une drop-zone mesure au maximum 5 mètres sur 2 mètres. Cette dimension permet de garer jusqu'à 12 trottinettes", poursuit l'édile. "Ce qui ne fait même pas une place de stationnement."