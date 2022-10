Une demande a été introduite pour pérenniser la phase test du carrefour entre la station-service et le Delhaize de Roodebeek.

"Trop de conflits entre usagers " : Woluwe-Saint-Lambert entend sécuriser le carrefour rues Moonens et Vervloesem et avenue des îles d'Or en 2023

Depuis plus d'un an, le carrefour à l'intersection des rues Moonens, Vervloesem et avenue des Îles d'or bénéficie d'un aménagement temporaire à l'aide de blocs de béton. Un test en vue de sécuriser le lieu, que la commune de Woluwe-Saint-Lambert veut désormais pérenniser, nous indique l'échevin de la Mobilité, Gregory Matgen (Défi).

"L'idée est de redessiner le carrefour pour mieux assurer les traversées cyclistes. C'est un itinéraire fort emprunté, qui nécessite une sécurisation. Il y a la sortie du parking du Delhaize, une station-service, des bus, du trafic… On avait trop de conflits entre usagers", explique l'édile amarante.

La demande de permis a été introduite et est actuellement soumise à l'enquête publique. Elle prévoit une restructuration du carrefour, l'élargissement des oreilles de trottoirs, un réaménagement de la zone centrale afin de permettre aux usagers faibles de marquer l'arrêt.

©D.R.

Pour les automobilistes, un tourne-à-gauche sera supprimé : les conducteurs venant de l'avenue des Îles-d'Or devront obligatoirement tourner à droite en direction du rond-point de la chaussée de Roodebeek, ce qui est déjà le cas dans la phase de test actuelle. De même, des emplacements de stationnement sont supprimés avenue des Îles d'Or, et compensés rue Vervloesem "pour conserver un statu quo dans cette zone commerciale à forte pression automobile", indique la demande.

Selon l'échevin de l'Espace public, Philippe Jaquemyns (Défi), le chantier aura probablement lieu en 2023, après l'hiver, et devrait aboutir dans le courant de l'année. "Si on doit fermer le carrefour, on essaiera de le faire en dehors des périodes scolaires."