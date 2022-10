De 1,80€/km à 2,30€/km pour une course sans réservation : voici les nouveaux prix des taxis à Bruxelles

Fumée blanche à Bruxelles après des années d'imbroglio et de bataille juridique et politique. Bruxelles est désormais dotée d'un "plan taxi". Plusieurs mois après l'approbation de l'ordonnance-cadre par le Parlement bruxellois, les arrêtés d'exécution viennent de passer le filtre du Conseil d'État et viennent d'être approuvés "en troisième et dernière lecture" par l'exécutif de Rudi Vervoort (PS). Le nouveau cadre entre en vigueur ce 21 octobre.

Le numerus clausus est désormais fixé à 3.250 : 1.425 pour les "taxis de station" (les taxis traditionnels) et 1.825 pour les "taxis de rue" (les chauffeurs d'application comme Uber, Bolt et Heetch, anciennement appelés LVC). Ce numerus clausus fera "l'objet d'une évaluation tous les deux ans et pour la première fois en 2025".

Les prix augmentent

Le système de tarification a été fortement modifié. Pour les courses sans réservation, la facture augmente. Le tarif kilométrique, autrefois de 1,80€/km, passe à 2,30€/km. Le "tarif II" (plus onéreux pour les courses au-delà des 19 communes, à 2,70€) est aboli. La prise en charge passe de 2,40€ à 2,60€, l'attente de 0,50€/min à 0,60€/min. Le supplément de 2€ pour une course de nuit reste d'application. Le prix minimum d'un trajet est de 8€.

Pour les courses avec réservation, pas de tarifs fixes : les sociétés peuvent faire varier les prix en fonction de la demande. Mais changement : des tarifs minimaux et maximaux ont été décrétés. Fini donc les courses LVC à des prix exorbitants au milieu de la nuit. "Le prix maximum sera plafonné à 200% du prix minimum afin de lutter contre toute tarification abusive en défaveur des usagers", indique le cabinet Vervoort. Le prix au kilomètre pour une course réservée va varier entre 1,5 et 3€. L'heure d'attente varie de 0,4€ à 0,8€, la prise en charge de 1,5€ à 3€. Le prix minimum de la course est ici aussi fixée à 8€.

"Les montants des tarifs taxis suivront l'évolution de l'indice des prix à la consommation ; cette indexation sera effectuée à partir du 1er janvier 2024." Les véhicules de cérémonie, "taxis de rue grand luxe", disposent de leur propre numerus clausus et de leur propre tarification.

Un statut commun

L'ordonnance votée en juin prévoit pour rappel un statut commun pour les chauffeurs. Les taxis classiques sont désormais qualifiés "taxis de station", et les LVC les "taxis de station". Tout secteur confondu, la licence a une durée de 7 ans.

L'exécutif assure que le parcours de qualification "a été allégé et adapté afin de répondre à la pénurie des chauffeurs et aux exigences de qualité et de sécurité requises pour le métier". C'était une demande du secteur : les chauffeurs pouvant attester une expérience d'au minimum 2 ans pourront obtenir leur "certificat de capacité professionnelle".Les intermédiaires de réservation doivent obligatoirement bénéficier d'un agrément.