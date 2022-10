Zone basses émissions à Bruxelles : " la part de voitures diesel est passée sous les 40% en 2022"

Quatre ans après le lancement de la Zone de Basses Émissions (communément appelée "Lez" à Bruxelles), Bruxelles Environnement assure que "cette mesure est efficace". En témoigne la modification de la flotte automobile bruxelloise, désormais moins polluante. "Globalement, la part de voitures diesel est passée sous les 40% en 2022 alors qu'elle était de 62% avant la création de la Lez. Cette diminution s'effectue au profit des véhicules essence, hybrides et électriques. 50% environ des voitures circulant en Région bruxelloise roulent à l'essence, près de 8% sont des hybrides et un peu plus de 1% des électriques. En ce qui concerne les camionnettes, la part du diesel reste à ce stade dominant, malgré une légère augmentation des motorisations essence et électriques."

Dès le 1er janvier, ce sont les voitures diesel Euro 4 qui ont été bannies de la Région. "La part des véhicules diesel Euro 4, interdits à partir de 2022, a fortement diminué. Elle est passée de 14% au troisième trimestre 2018 (lancement de la LEZ) à 3% au début de l'année, soit une diminution d'environ 78%. Rappelons qu'il s'agit de la dernière génération de diesel qui ne doit pas être équipée d'un filtre à particules. Ces véhicules polluent donc davantage que les autres", indique l'administration.

La prochaine étape sera l'interdiction des véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 en 2025. "Les mobylettes et les motos sont incluses dans le calendrier à partir de 2025, tout comme les poids lourds."

Meilleure qualité de l'air

Selon Bruxelles Environnement, cette mutation du parc automobile a un impact direct sur la qualité de l'air. "Entre juin 2018 et octobre 2021, à mobilité constante (même nombre de kilomètres parcourus), elle a contribué à réduire les émissions d'oxydes d'azote (Nox) de 21%, de PM 2.5 de 26% et de black carbon de 59%. Cette forte réduction s'explique par l'interdiction des véhicules diesel les plus anciens, à la base d'une grande partie de ces émissions."

En 2021, pour la deuxième année consécutive, la limite légale annuelle européenne de concentrations de NO2 dans l'air (40 µg/m³) était respectée à l'ensemble des stations de mesure, souligne l'administration. "La nouvelle recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé de 10 µg/m³ n'est, en revanche, pas respectée et montre la nécessité de poursuivre les efforts pour protéger la santé des Bruxellois. Même s'il ne s'agit pas d'une obligation, le but est bien de s'en rapprocher le plus possible", souligne l'organisme régional, qui estime à 1.000 le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air à Bruxelles.

Pour rappel, une prime, la prime Bruxell'Air, est accordée aux Bruxellois qui se séparent de leur véhicule. 1.700 habitants ont bénéficié de la nouvelle prime depuis son lancement en mars 2022. "La majorité d'entre eux sont des ménages à faibles revenus." Notons aussi que le nombre de dérogations journalières est désormais fixé à 24 par an, contre 8 autrefois.