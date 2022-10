55 tonnes de déchets clandestins à Wemmel le long du Ring de Bruxelles : deux jours d'évacuation

"Un deal sur le dos des Jettois", "pas de nouvelles taxes" : l'idée Open-VLD d'une négociation globale sur le Ring et SmartMove sous le feu des critiques

L'idée de Sven Gatz et Lydia Peeters de parvenir à un accord global est recalée par Groen et le PS... et crispe encore davantage Jette, se sentant sacrifiée.