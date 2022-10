Ça flashe en Région bruxelloise : voici où sont placés les Lidars jusqu'au 20 octobre prochain

Uccle, Ixelles, Koekelberg… Six radars sont opérationnels dans la capitale.

Comme à l'accoutumée, jeudi a été synonyme de valse des Lidars bruxellois. Les six dispositifs de répression ont été déplacés et resteront en place jusqu'au 20 octobre.

À Ixelles, on retrouve un radar sur l'avenue de la Couronne, sur le tronçon entre la gare de Germoir et le boulevard Général Jacques. En bordure du Parc Élisabeth, à Koekelberg, amendes pour les infracteurs qui passent avenue du Panthéon et ne respectent pas la limitation de 30 km/h.

À l'est, un radar a été installé avenue Émile Vandervelde, sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Ça flashe aussi avenue Léon Grosjean, sur la commune d'Evere.

Plus au sud de la capitale, à Uccle, un Lidar est situé chaussée de Saint-Job, zone pour rappel limitée à 30 km/h. Sur le Ring de Bruxelles, un Lidar est en place dans le virage de Drogenbos. Un conseil : respectez les limitations en toutes circonstances.