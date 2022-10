Un chantier débute ce lundi avenue Jacques Sermon, plus de stationnement sur la berme jusqu'à décembre : "les habitants sont estomaqués", dénonce Ganshoren

Dès ce lundi, un chantier d'un mois et demi débute avenue Jacques Sermon pour la rénovation de la berme centrale. La commune pointe du doigt la région et considère que l'information aurait dû être diffusée plus tôt.

"Mon téléphone n'arrête pas de sonner." L'échevine ganshorenoise de la Mobilité, Magali Cornelissen (MR), vient d'apprendre la nouvelle par un habitant ce vendredi: Bruxelles Mobilité entreprend dès ce lundi des travaux d'aménagement et embellissement de la berme centre de l'avenue Jacques Sermon. Jusqu'au 2 décembre, plus possible de se stationner sur la voie centrale. "Les voitures garées seront enlevées", précise le document. "En termes de timing, les gens sont ulcérés. On ne leur laisse que quelques jours pour s'organiser. On aurait dû être informé plus tôt", déplore l'échevine ganshorenoise.

Selon l'administration, la procédure a été respectée: "L'information est passée en commission de coordination des chantiers. On a ensuite distribué le toutes-boîtes mercredi et jeudi, dès que nous avons obtenu les autorisations", justifie la porte-parole de l'organe régional. Mais d'après l'échevine, il n'en est rien : aucune démarche proactive de prise de contact avec la commune n'a eu lieu, et le délai d'information est jugé insuffisant. "Quatre jours, ce n'est pas assez. On estime, à Ganshoren, qu'il faut 10 ou 15 jours pour que les gens soient prévenus et qu'ils puissent s'organiser. Si quelqu'un est parti en long week-end par exemple et ne revient que mardi, il retrouvera sa voiture à la fourrière."

"La pression sur le stationnement est énorme"

La mandataire libérale dénonce l'absence de solution alternative proposée par la Région. "La pression sur le stationnement est énorme dans ce quartier. Il fallait anticiper des solutions. Pourquoi pas des emplacements place du Miroir pour les habitants."

Du côté de l'administration, on rappelle que ce parking jettois n'est pas géré par Bruxelles Mobilité et que, à terme, aucun emplacement de parking ne sera supprimé avenue Jacques Sermon.