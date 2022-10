Nouveau à Bruxelles, une plateforme avec arceaux de vélos placée sur une place de parking : "une façon de tester pour voir si la demande est là"

C'est une nouveauté dans la capitale. Une plateforme temporaire avec des arceaux pour vélos a récemment été installée place de la vieille Halle aux Blés. Au total, la Ville dispose désormais d'une dizaine de "parklets", des structures venues des Pays-Bas sur lesquelles il est possible d'installer des bancs, ou bien des arceaux pour vélos.

"C'est une façon de tester pour voir si la demande est là et si ça fonctionne", nous explique l'échevin bruxellois de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen). "Les aménagements prennent du temps. Cette méthode permet de faire du qualitatif et intervenir tout de suite dans l'espace public." L'édile rappelle qu'il ne s'agit pas ici de la suppression d'un espace de stationnement : la place étant rendue piétonne avec le nouveau plan de circulation Good Move (à l'exception des taxis et véhicules d'urgence), les emplacements sont donc voués à disparaître dès que la borne sera installée.

Le Gracq, association de défense des cyclistes du quotidien, applaudit l'initiative. "C'est un signal clair : la ville prend le pouls. Certaines personnes ont parfois l'impression que des arceaux ne servent à rien. Cela permet donc de montrer aux habitants qu'il y a potentiellement une demande", commente Florine Cuignet, responsable bruxelloise du Gracq.

L'association souligne l'accélération d'installation d'arceaux dans la ville-région. À Bruxelles-Ville, 600 nouveaux dispositifs de parking pour vélos sont créés tous les ans."Beaucoup de communes commencent à en mettre au niveau des passages pour piétons, où le stationnement est normalement illégal. C'est donc un win-win, un bon combo pour neutraliser le stationnement sauvage."