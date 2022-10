Evere : le tram 55 aura son terminus à Van Cutsem pendant une semaine

Perturbation en vue sur le tronçon everois de la ligne 55. Du samedi 22 octobre au dimanche 30 octobre, le tram ne circulera pas entre les arrêts Van Cutsem et Da Vinci. Le terminus aura donc lieu à l'arrêt Van Cutsem, et les arrêts Bordet et Da Vinci ne seront pas desservis.

©Stib

La Stib invite les usagers à effectuer la correspondance à pied, ou à prendre le bus 64.

Ces perturbations sont liées au remplacement des voies au carrefour entre la rue Frans Van Cutsem, nécessaire en raison de leur usure.

Rappelons que jusqu'au 21 octobre, le tram 55 est dévié entre les arrêts Verboekhoven et Thomas via Docks Bruxsel à cause de travaux place Liedts.