Le quartier européen bloqué ces 20 et 21 octobre : voici les perturbations liées au sommet

Un sommet européen aura lieu ces 20 et 21 octobre dans le but de trouver des solutions à la crise énergétique. Comme à l'accoutumée, la mobilité du quartier Schuman sera perturbée par ces réunions internationales.

Un "périmètre de sécurité" sera mis en place autour du rond-point Schuman. "Dans cette zone, la circulation est interdite (excepté véhicules de secours ou disposant d'une dérogation). Les piétons doivent également disposer d'un badge d'accès et montrer leur carte d'identité pour entrer dans ce périmètre", informe Bruxelles Mobilité. "Les rues des alentours sont réservées à la circulation locale et le stationnement y est interdit." Le tunnel Reyers-centre sera également fermé à la circulation.

©Bruxelles Mobilité

Interdiction également de laisser les vélos et les sacs-poubelle dans le périmètre. "Toutes les fenêtres des bâtiments doivent être fermées", ajoute la Ville de Bruxelles.

Des accès à la station Schuman fermés

La station de métro Schuman restera ouverte, mais les entrées via la rue Froissart, la rue Archimède et le rond-point Schuman seront fermées, ainsi que l'accès Résidence Palace. Resteront ouvertes les entrées via la gare SNCB.

Perturbations également en surface, pour les bus desservant habituellement la zone. "Les lignes de bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas la station Schuman, elles donnent correspondance avec le métro à la station Maelbeek. Les lignes de bus 27, 59 et 80 sont déviées localement autour de la place Jourdan", indique la Stib.