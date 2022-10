Le trafic ferroviaire perturbé sur la ligne Malines-Vilvorde après un vol de câbles

"Aucun train ne circule entre Bruxelles-Midi et Anvers Central et la liaison ferroviaire entre Anvers Luchtbal et Charleroi est limitée à Anvers Central. Les autres trains sont déviés par la ligne 25."

Quelque 700 mètres de câble ont été dérobés dans la nuit de dimanche à lundi sur la ligne ferroviaire Malines-Vilvorde, confirme lundi Infrabel après que la VRT a annoncé l'information. Ce vol a un impact conséquent sur la circulation des trains. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire indique travailler à la réparation des dégâts, mais la situation ne reviendra pas à la normale avant midi.

"Il s'agit d'un vol le long de la ligne 27 entre Malines et Vilvorde", explique Thomas Baeke, porte-parole d'Infrabel. "Aucun train ne circule entre Bruxelles-Midi et Anvers Central et la liaison ferroviaire entre Anvers Luchtbal et Charleroi est limitée à Anvers Central. Les autres trains sont déviés par la ligne 25."

"Nous signalerons évidemment le vol, mais sans témoins ni piste claire, il est souvent difficile d'identifier les coupables et de leur réclamer des dommages et intérêts", poursuit Thomas Baeke. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire essaye de remplacer le cuivre par de l'aluminium, moins attractif pour les voleurs, et d'enterrer les câbles partout où cela est possible mais ça complique la tâche des équipes de maintenance", ajoute le porte-parole.