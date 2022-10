En raison de travaux au niveau de l'aiguillage, le tronçon entre Porte de Ninove et Lemonnier ne sera pas desservi par les deux lignes la soirée du 20 octobre.

Lignes de tram 51 et 82 à Bruxelles : interruptions temporaires prévues ce 20 octobre

Perturbations nocturnes sur l'ouest de la Petite Ceinture cette fin de semaine. Les trams 51 et 82 seront interrompus ce 20 octobre après 20h30 sur une partie de leur trajet.

©Stib

La ligne 51 ne circulera pas entre les arrêts Porte de Ninove et Lemonnier. Les arrêts Porte d'Anderlecht et Arts et Métiers ne seront donc pas desservis.

La ligne 82 s'interrompra un arrêt en amont, dès la gare du Midi. Ce tram ne desservira donc pas l'arrêt Lemonnier.

Des bus de remplacements (T-bus) vont assurer la connexion entre Gare du Midi et Porte de Ninove. Ces interruptions sont, indique la Stib, liées à "des travaux de placement d'un nouvel aiguillage".