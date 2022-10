Des centaines de lampes distribuées aux cyclistes bruxellois : "certains ne se rendent pas compte des dangers"

L'opération "Be Bright, use a light" s'est déroulé ce jeudi dans plusieurs communes bruxelloises. Exemple à Etterbeek, où des centaines de lampes ont été distribuées.

Merode, ce jeudi, 8h du matin, les cyclistes font la file devant les tonnelles du Gracq. Distribution de pains au chocolat, croissants, cafés… et de petites lampes pour le vélo. L'opération "Be Bright, use a light" bat son plein en Région bruxelloise cette semaine.

©D.R.

©D.R.

©D.R.

"Certains cyclistes ne se rendent pas comptent des dangers. Sans lumière et sans veste fluo, nous sommes beaucoup moins visibles", alerte Jean-Claude, membre depuis 10 ans du Gracq, association des cyclistes au quotidien.

Cécile fait partie de ces cyclistes, qui ont l'habitude de rouler sans ces dispositifs lumineux. "Je sais que ce n'est pas bien. Je trouve pour cela cette initiative super, car on reçoit les équipements." De son côté, Julia, Woluwéenne travaillant pour une institution internationale, roule toujours avec des lumières. Sauf que… "on vient de me voler mes lumières, ici à Etterbeek. 35€, c'est vraiment dommage. Je passe ici tous les jours, alors j'en profite pour venir en chercher de nouvelles."

Merode, un point d'attention

L'opération était également ce jeudi organisée à Anderlecht, Auderghem, Ganshoren, Bruxelles-Ville, Jette, Molenbeek, Schaerbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.

À Etterbeek, c'est la première fois qu'elle a lieu. Présente ce jeudi à la distribution, l'échevine etterbeekoise de la Mobilité, Caroline Joway (Écolo), juge le lieu pourtant essentiel pour une telle action : "Merode est un endroit symbolique : un point de passage, un croisement avec énormément de cyclistes. D'ailleurs, depuis 7h20, ça n'arrête pas." 600 lampes avaient été prévues, après deux heures, le stock était presque épuisé.

La distribution de luminaires cyclistes aura également lieu à Molenbeek (phare du Kanaal, ce 21 octobre), Anderlecht (rue de l'Orphelinat, ce 26 octobre), Ixelles (Masse Critique du 28 octobre) et Evere (Carrefour boulevard Léopold III et avenu des Loisirs le 31 octobre).