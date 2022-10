Des propositions Good Move "inacceptables" : Woluwe-Saint-Lambert dit non au projet de "maille Roodebeek"

Sérieux coup de frein de la commune de Woluwe-Saint-Lambert au projet de plan de circulation Good Move. La majorité Défi-Les Engagés recale le projet de "maille apaisée" pour le quartier Roodebeek.

"Après avoir étudié de manière détaillée les scenarii proposés par le bureau d'études, le collège déplore que le travail fourni, depuis des années, par les services communaux et plus particulièrement par le service de la mobilité et porté à la connaissance des autorités régionales, n'ait pas été pris en considération par le bureau d'études. Celui-ci a totalement méconnu les projets communaux visant à améliorer la mobilité dans certains quartiers", indique la commune de l'est bruxellois dans un communiqué.

Le quartier de Roodebeek fait partie de la deuxième salve de "mailles Good Move" à devoir être implémentées. Les premières sont Pentagone (en place), Cureghem (abandonné), Colignon-Josaphat (presque achevé), Flagey (prochainement), Dileghem (au point mort) et Saint-Gilles (en gestation). Les prochaines sur la liste concernent les quartiers Leopold-Pannenhuis, "vieux Molenbeek", Nerstalle, Chant d'Oiseau… et Roodebeek.

Couper le rond-point Meudon, fermer le tunnel Grosjean

Selon le collège, le bureau d'étude, à cause de "délais sans doute trop stricts", "n'a pas une connaissance suffisamment fine et approfondie de la réalité des quartiers, telle qu'exprimée par les habitants". "Les ateliers dits participatifs mis en place par la Région n'ont associé qu'une quarantaine de personnes, ce qui est un nombre peu représentatif de l'ensemble de la population concernée par l'avant-projet. Il en résulte des propositions fondées sur des modèles théoriques bien éloignés des réalités du terrain."

Le bureau d'étude propose notamment de "mettre tout l'axe de Broqueville/Paul Hymans, entre le square Montgomery et le cours Paul-Henri Spaak, en une seule voirie continue avec une berme centrale fermée qui n'autoriserait aucune traversée à quelque hauteur d'un carrefour actuellement existant". Un scénario jugé "infondé" par le collège woluwéen. Autres propositions jugées "inacceptables" : la fermeture du tunnel Grosjean aux automobilistes et un filtre au square Meudon empêchant les voitures de traverser l'axe.

"Le collège en a conclu l’impossibilité de poursuivre sur de telles bases une collaboration avec la Région et son bureau d’études. Il refuse catégoriquement de présenter des propositions peu crédibles aux habitants."